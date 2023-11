“Si gana Milei los días siguientes serán complicados y traumáticos”, advirtió un ex director del FMI

En la misma linea manifestó que no le cree a Milei “cuando dice que no se negocia lo de la dolarización y el Banco Central, no le creo". Según argumentó: "la alternativa, a pesar de lo que dice Milei, yo no creo que entre en una dolarización inmediata y cerrar el Banco Central, va a decir que en realidad es no cerrarlo si no, no imprimir, pero no puedo jugarme".