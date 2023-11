Vargas Aignasse criticó a Campero por su voto a Milei: "Los intereses personales deben ser secundarios"

"Lo que se debate en la Argentina hoy es tan importante que siento una obligación moral. Muchos de los que nos votaron lo votarán, porque es lo que hay. Tenemos una posición espantosa ¿Estoy convencido? No, pero no me hago el dolobu (sic) como hacen todos", había dicho el ex intendente de Yerba Buena esta semana, en una entrevista con LG Play.