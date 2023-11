Campero afirmó que JxC se está depurando y que votará a Milei

-Diré la verdad…no puedo negar las dudas que tengo. Es la primera elección en la que no estoy convencidisimo para defenderlo, como lo hice con Patricia. Pero hay una obligación moral, porque planteamos que la oposición tiene que juntarse y ahora no podemos mirar para otro lado. En la coyuntura, y con dudas, creo que es lo menos peor. Ayer yo hablaba con Petri y le preguntaba por los vouchers (por la educación pública) y me dijo que no estaba eso, que estaba corrido de foco. Soy abogado y estudié en la universidad pública. Sé cómo abre oportunidades que sea pública, abierta y gratuita ¡Como diputado ni loco apoyo reventar el Banco Central! Pero lo que se debate en la Argentina hoy es tan importante que siento una obligación moral. Muchos de los que nos votaron lo votarán, porque es lo que hay. Tenemos una posición espantosa ¿Estoy convencido? No, pero no me hago el dolobu (sic) como hacen todos.