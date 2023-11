Boselli sobre su salida de Estudiantes: “Si mi país estuviera bien, yo nunca pensaría en irme”

“Lo que nos toca vivir no es lindo. Y yo estoy bien, no tengo las necesidades que se ven todo el tiempo en las calles, pero no puedo hacerme el distraído. Lo veo y lo noto a diario con amigos y con gente cercana. A mí me pone triste ver a la Argentina así porque es un país que tiene un potencial que no llega a la gente. No quiero vivir mirando para atrás, para ver si viene alguien que me va a chorear. No quiero vivir con miedo. Si mi país estuviera bien, yo nunca pensaría en irme. Yo soy argentino, no soy europeo, pero la realidad es triste y yo no la puedo cambiar”, aseguró el delantero en diálogo con LA NACIÓN.