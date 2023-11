Lionel Messi confesó cuál es el único partido que le gustaría volver a jugar

Al ser consultado por el francés, Messi recordó cuál fue el partido que le gustaría repetir y modificar su resultado. “Las cosas pasan porque tienen que pasar y no me arrepiento de nada. Todo el recorrido que me tocó hacer, tuve la suerte de tener muchas alegrías, tristezas también en el camino por no haber conseguido en el camino”, empezó su relato “Leo”.