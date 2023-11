Lionel Messi se refirió a la importancia del número 10 recordando a Riquelme y Aimar

En relación a esa posición, el rosarino recordó a dos referentes del fútbol argentino: Juan Román Riquelme y Pablo Aimar. “Hay pocos 10 característicos como lo eran (Juan Román) Riquelme o (Pablo) Aimar. Quedan pocos de esos. O ya no hay. Ahora se transforman más en interiores o extremos”, aseguró “Leo”. “El fútbol cambió mucho. Cambió la manera de jugar, cambiaron los sistemas. Ya de chiquitos empiezan a jugar 4-3-3 o con una línea de tres o de cinco defensores. El número 10 no entra en esos sistemas o es difícil meterlo. Quizás, de esa manera, se perdió la formación de esos jugadores", advirtió el ex Barcelona y PSG.