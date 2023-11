La noche mágica de Fito Páez encandiló a todas las generaciones de tucumanos

La emocionante noche transcurrió entre abrazos, arengas y un clima lleno de magia. Los más grandes haciendo un viaje en el tiempo a través de la voz prodigiosa de Fito. Los niños y jóvenes, maravillándose con el artista que marcó la vida de sus padres. "¡Qué maravilla Tucumán! ¡Qué alucinante! Soy muy vergonzoso no me canten así que me pongo nervioso y me voy”, bromeaba entre risas cuando los fanáticos arengaban: “Olé, olé, olé… Fito, Fito”.