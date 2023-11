Malditas polillas

Pero aquí Tailhade no renunció. Aunque la Coalición Cívica acaba de solicitar su expulsión de la Cámara Baja, el diputado anunció que se presentará como querellante en la causa porque resulta ser que él no es victimario, sino víctima. Reconoce el ex funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia que sí intercambió mensajes con Zanchetta, creyendo que era periodista, pero que no le interesó lo que le ofrecía, porque visitó el portal “Enclave” y le pareció poco serio.