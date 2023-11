De venderle churros a Lionel Messi a probarse en Independiente

“Llegué al Kentucky, al country, sin saber que iba a lo de Messi. Salí de la churrería quejándome porque es un tramo largo y, si te hacen esperar, perdés tiempo. Nunca sospeché que iba a lo de Messi (…) A todo esto me piden el DNI, en seguridad me lo retuvieron y como nunca me había pasado eso le pregunté por qué lo hacían y me respondió: ‘porque ya sabes a la casa de quien vas’”, contó en una nota a Radio La Red.