"No veo una gran mayoría del PRO que suscriba a las ideas de extrema derecha de Milei"

En esa línea, ratificó su postura: "Que alguno exprese ‘yo voto a fulano o mengano’ me parece válido. Ahora, que llame a votar en nombre del rol que tiene, no. No voy a votar a Massa, definitivamente, no creo en Milei, tampoco lo voy a votar", consignó la agencia Noticias Argentinas.