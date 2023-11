Massa, sobre Milei: "Un país no se construye vendiendo los órganos, sino con corazón"

El tigrense hizo mención al balotaje y planteó: "El 19 se definen cosas muy importantes, se define si los trabajadores tienen derecho a las vacaciones pagas o no, si los trabajadores tienen derecho a la indemnización o no, si los trabajadores tienen convenio colectivo de trabajo o no; nosotros defendemos el trabajo con derechos, no queremos esclavos en la Argentina, queremos trabajadores bien pagos".