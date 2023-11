Propietarios de Tafí del Valle denuncian haber sufrido actos de vandalismo en sus viviendas

La presencia de animales en terrenos ajenos, además de causar inconvenientes con sus dueños, también llevó a que los vecinos tuvieran que invertir dinero en modificar la fachada y la entrada de sus terrenos para evitar que sigan ingresando, pero aún así, no tuvieron éxito. “Con respecto a la caballada, que cada vez es más grande, la padecí durante muchos años. Hasta que este verano decidí meter topadora dentro de mi propiedad y hacer un murallón de piedras para que no puedan meterlos. Ahora me cortan los alambres que tenemos con mis otros vecinos y los ingresan por allí. Lo que más me preocupa de este tema, es la violencia. No me da tranquilidad quedarme sola con los niños”, confesó M.C.