Romero: "No supimos aprovechar el hombre de más"

Boca lo buscó hasta el final, pero la ilusión de la Séptima se estrelló por tercera vez consecutiva. “Era un sueño para nosotros y no se nos pudo dar”, lamentó Darío Benedetto, que ya había sufrido la misma frustración en la final perdida ante River en 2018. No obstante, el delantero rescató la entrega del equipo. “Destaco el rendimiento y las ganas que le pusimos durante toda la Copa. Nadie daba un peso por nosotros y llegamos a otra final. Es difícil hablar en estos momentos, pero quiero agradecerle a mis compañeros, porque dejamos todo. No sólo en este partido, sino en toda el torneo”, resaltó Benedetto, para quien Boca mereció mejor suerte. “En los últimos 15 minutos merecimos más. Lo buscamos, pero se nos complicó. De todos modos, fuimos a buscar el partido hasta el último minuto y por eso creo que no hay nada que reprochar”, cerró.