“¿Por qué escribir un libro como Ahora Alfonsín? Porque Alfonsín se lo merece y también porque la sociedad se merece saber desde dónde partió. Mi mayor sueño con esto es que en algún momento puedan leer el testimonio de modo tal que uno sepa por qué llegamos acá, porque nosotros seguramente podamos tener una deriva autoritaria muy dolorosa -perdón por tener una lectura tan ennegrecida de nuestro porvenir- y hay que refugiarse en los lugares que dejan claridad. Volver a Alfonsín es volver a una ejemplaridad que la Argentina necesita. Volver a Alfonsín es volver a una nobleza de la política que la Argentina necesita. Me da la sensación de que hay una necesidad imperiosa de la política de reencontrarse con la política, de desentenderse un poco más de los likes y los corazoncitos y encontrarse con la demanda social de carne y hueso. Y entender que la demanda social de carne y hueso necesita un diálogo, no necesita una chapa distante o no necesita una respuesta de un programa social al instante, necesita un diálogo que genere otra Argentina, una Argentina que vuelva a tener algunos de los valores que en la década del 80 enorgullecían al país, como el de la movilidad social ascendente, parece muy naif pero no lo es. Y me parece que en ese tipo de cosas nos podemos reencontrar con un mecanismo de construcción política que reconstruya lazos con una Argentina que se parezca más a los sueños de los ’80 que a la Argentina de hoy”, introduce en la charla con LA GACETA Literaria el periodista Rodrigo Estévez Andrade, autor junto a Matías Méndez del libro Ahora Alfonsín, que da cuenta de la historia íntima de la campaña electoral que llevó al oriundo de Chascomús a la presidencia de la Nación.