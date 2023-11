Independiente llegó a Tucumán en silencio

“Apache”, uno de los más buscado por la veintena de hinchas que lo esperaban salió mezclado con los jugadores y cabizbajo, tratando de pasar desapercibido. Metros antes de subir al colectivo unos hinchas lo interceptaron y le pidieron una foto, a lo que el ex delantero de Boca aceptó de mala gana. “Señora, no me agarre si no tiene la foto lista”, le dijo a una mujer, intentando referirse a su celular, mientras ella se apuraba para ingresar a la cámara del móvil.