La dupla quiere dejar su huella en Atlético Tucumán

Favio Orsi, uno de los entrenadores del “deca”, destacó la importancia de la inteligencia y la intensidad en el juego. “No debemos bajar la intensidad, sabiendo que cada partido es determinante. Nos quedan tres juegos y no podemos dejar pasar más chances, a esta altura perdonar es un montón”, dijo el entrenador que rápidamente aclaro a lo que se refiere cuando habla de intensidad. “No me refiero a correr solamente, hablamos de sentir el partido, de vivirlo, de estar enfocados. Si no jugamos cada partido como único e irrepetible, habremos cumplido nuestro principal objetivo que era mantener al club en la Primera, pero nos alejaremos de los otros logros”, resaltó.