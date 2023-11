Balón de Oro: gran gesto de Lionel Messi con las formativas de Inter Miami

Lionel Messi mostró su lado más íntimo

En un documental que filmó Apple TV, Lionel Messi aseguró que su único deseo es disfrutar de su familia y que no piensa en que sucederá más adelante. "Ya estoy en mi etapa final y lo que más quiero es disfrutar. Sinceramente, no sé que voy a hacer más adelante porque todavía no encontré nada que pueda tapar lo que hago", dijo "Leo".