Vecinos de Ciudadela reclamaron a la SAT por la falta de agua

Algo similar relató su vecino, Omar Figuera. "Este problema ya viene de hace muchos años atrás. Veníamos teniendo poco suministro. De día no salía agua, sobre todo en la época del calor. Solamente de noche uno podía juntar agua. Ahora en estos últimos meses ya directamente no sale nada de agua, por ahí media hora sale un hilito y uno se da maña juntando agua en bidones. Estamos a 15 cuadras de la Plaza Independencia, no podemos creer que estemos en esta situación".