De hacer deliverys y manejar un taxi rural, a ser el goleador histórico de Deportivo Marapa

A los 20 años, la vida lo puso ante una encrucijada. “A esa edad fui papá. Intenté ir a Buenos Aires, a Catamarca, a Salta o a Bolivia para jugar a la pelota. Pero la realidad es que no podía separarme de mi hija. No estaba dispuesto a dejarla de ver por el fútbol”, reconoce. “En Bolivia, no aguanté ni cinco días. Estaba en un equipo de Guabirá. Era muy lejos y siempre pensaba en que no iba a poder verla por meses. Agarré el bolso y le expliqué al técnico que no podía estar así. Me entendió y ahí nomás me volví para Alberdi. En Salta, me pasó lo mismo. Todos los fines de semana que jugábamos como local terminaba y me volvía a Alberdi; aunque sea por un día. Nunca pude acostumbrarme a estar tanto tiempo sin mi familia”, agregó.