Balón de Oro: Ángel Di María defendió al flamante ganador Lionel Messi

“Durante toda la temporada pasada, Erling Haaland jugó mejor que Messi. No es merecido que él lo haya ganado. Pero eso demuestra que un Mundial cuenta más que cualquier otra cosa", dijo el alemán, que fue campeón del mundo en 1990 y subcampeón en 1986, en ambas oportunidades ante Argentina. “Para mí, Haaland es el mejor jugador de los últimos 12 meses. Lo ganó todo con el Manchester City, la Champions League, la Premier League y la FA Cup. Siento que no había manera de evitar al Androide. Me considero un fanático de ‘Leo’, pero siento que esta elección es una farsa”, explicó Matthaus en Sky Sports.