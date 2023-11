Sin Pacto Social: Jaldo y los intendentes radicales acordaron un trabajo "conjunto"

“Este va a ser un gobierno que va a gobernar sin distinción de banderas políticas. Va a gobernar para los que me votaron como así también para aquellos que no lo hicieron. Soy un hombre de la democracia. Respeto la voluntad popular de Bella Vista y de Yerba Buena que han elegido a sus respectivos intendentes. En ese sentido me puse a disposición, los invité para que trabajemos en conjunto para que podamos delinear acciones que les permita a ellos llevar adelante una buena gestión, como lo vamos a hacer con los 19 municipios y las 93 comunas”, expresó el titular del Poder Ejecutivo. “Hemos coincidido que las elecciones provinciales ya pasaron y que la gente espera que empecemos a llegar con soluciones concretas, que empecemos a atender la problemática de cada una de las ciudades y, por supuesto, la problemática de la provincia de Tucumán”, sostuvo, añadió.