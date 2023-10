¿Qué son los Barbarians, con los que jugará Nicolás Sánchez?

Barbarian FC no es un club en sentido estricto, ya que no tiene cancha ni sede propia, y sólo realiza giras amistosas. Además, se accede sólo por invitación, para lo cual es necesario cumplir con un buen estándar de comportamiento, dentro y fuera de la cancha. La membresía es de por vida. Por otro lado, no debe confundirse con Barbarians Rugby Club, más conocidos como “Barbarians Franceses”, otro equipo de invitación inspirado en aquel.