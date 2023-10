De Jaldo a Macchiarola: "Marianito te deja la vara alta... pero Osvaldito te va a ayudar"

El gobernador también reiteró sus menciones al ex gobernador Pedro Fernando Riera y al ex presidente Raúl Alfonsín, al cumplirse 40 años de democracia. “Que el esfuerzo de estos dos hombres no quede en vano. Y si realmente le queremos rendir un homenaje verdadero a hombres y mujeres que dieron la vida por la democracia, luego de que pasen las elecciones debemos estar unidos. Debemos estar conscientes de que tenemos que estar todos juntos y unidos”, cerró.