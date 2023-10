En el sur, trabajadores del limón cortan el tránsito de la ruta 38: qué reclaman

“Lamentablemente no tenemos respuestas a nuestros pedidos de audiencias. Hay problemas que están sin solución desde hace un año. Pedimos planes inte-zafras de la provincia para los que no pudieron acceder al beneficio nacional. Son alrededor de 1.200 los compañeros que no lo cobran, Además exigimos que se revise el monto que se destina a través de la tarjeta PRIST para la compra de alimentos. Con el último incremento percibimos $15.200. También demandamos un ajuste de los planes inter-cosecha que a pesar de la elevada inflación seguimos cobrando $32.000. Son montos irrisorios con el debemos sobrevivir luego de culminada la campaña del limón” apuntó el dirigente.