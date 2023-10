“Son momentos de hacer cambios. Los resultados no nos han acompañado, pero la gente tiene que entender que nosotros buscamos lo mejor para San Martín. No creo que los jugadores, ni el técnico entren a perder; las cosas no salieron. Frontini se va a reunir con el plantel y les va a informar su decisión”, explicó el vicepresidente Carlos Cisneros, sobre el ciclo del DT que se cerraría con 10 victorias, nueve empates y seis derrotas.