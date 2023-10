Orihuela: "Vamos a seguir intentando dejar a Atlético Tucumán en el plano internacional"

Una de las sensaciones que quedó tras el partido es que hubo falta de actitud. De hecho, el técnico Sergio Gómez en conferencia dijo que “el equipo no jugó como se juegan las finales”, el jugador por su parte intentó justificar a sus colegas. “Siempre intentamos hacer un buen juego. No se nos dio, contra un rival que estaba desesperado. No nos alcanza con lo que venimos haciendo, debemos estar más enfocados en los primeros tiempos”, remarcó.