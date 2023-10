Con guiños a Massa, Jaldo lanzó su gobierno: "Tendremos un Estado más chico, pero más presente"

Quiero decirles que con Juan hemos gobernado la provincia, y no hay dudas de que quien habla va a trabajar para consolidar todo lo bueno que hicimos; va a trabajar para realizar lo que todavía, por diferentes motivos, no pudimos hacer. Pero no tengan dudas de que quien habla no le va a tumbar el pulso para que corrijamos las cosas que hicimos mal como gobierno de la provincia; no tengan dudas de que quien habla, con Miguel Acevedo, vamos a trazar una nueva gestión, vamos a trazar una nueva impronta, vamos a hacer lo que falta hacer, y vamos a corregir lo que de manera involuntaria no hicimos bien.