Una gran ola atraviesa relatos, sentimientos y divierte

- Es todo celebración porque “El amor...” fue un proyecto muy hermoso; se dio una alquimia muy linda entre todos los equipos que trabajamos, se armó una familia. Yo estoy muy agradecido porque además fue el primer proyecto audiovisual en el que actué. Además y ante todo, contar la historia de Fito Páez, un prócer del rock nacional, es increíble; para mí un honor y una fiesta. El proyecto salió rebien, hicimos un montón de amigos y ¡aprendí muchísimo! En principio es todo celebración. Al público le gusta la serie, la celebra; hubo mucha gente emocionada. Muchísimos nos escribieron, nos agradecieron y nos siguen felicitando en la calle. Respecto de la otra parte, no sería tanto cuestión de separarme del personaje. Obviamente la exposición y la masividad hace que uno sea más visible, y ese reconocimiento me sirve cuando voy por la calle y estoy triste. Pero despegarme del personaje no me cuesta: siempre fui muy autogestivo, muy de crear mi propio material, de escribir y dirigir mis obras, así que en ese sentido nada se va a transformar en mi manera de trabajar. Además hubo un trabajo muy fuerte de preparación para caracterizar el personaje (y yo no me veo igual a él).