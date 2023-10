“Partición de Palestina”: el pecado original de Naciones Unidas

Qué es Hamas

Ante los terribles ataques terroristas de Hamas es necesario expresar que no representa al pueblo palestino. No aboga por un estado como el que pretende la ANP (Autoridad Nacional Palestina). Sí lucha por un estado islámico en toda Palestina, incluido el territorio israelí, rememorando un “otomanismo”, y que excluya para siempre a los judíos. No tiene vallas ni éticas ni humanitarias. Todos los que son infieles (no islámicos como ellos) pueden pagar con su vida. Y los judíos para los fundamentalistas de Hamas son despreciables. Hamas no reivindica el derecho palestino por su sector territorial en Palestina asignada por La ONU. Pretende hacer desaparecer a Israel y constituir una Palestina islámica en todo el territorio. Su acción sanguinaria corroe el proceso de los palestinos que suscribieron la declaración de independencia. Un castigo al pueblo palestino resulta la “venganza”, Netanyahu dixit, para Hamas, que sufre el pueblo de Gaza.