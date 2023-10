Cioran y Borges

En mi primera charla con Cioran, me dijo: “Yo no soy nada, pero si fuera algo sería budista. Lo que más me influyó en mi vida fue el budismo. No lo soy porque no soy nada, pero el budismo me marcó por esto: primero, por la vida de Buda, porque yo también durante toda mi existencia he sido marcado por las experiencias de ver un viejo, un enfermo, un muerto. Y luego, por el proceso que lo llevó a Buda a la liberación. Yo no he tenido las mismas experiencias, pero he sido tentado por los renunciamientos. No, no renuncié. Vivo entre contradicciones. Como usted, vengo de un país bastante primitivo y, a pesar de ello, viví las contradicciones de los civilizados”.