Así recordaron a Martín Paz los referentes del folclore

El Chaqueño Palavecino también fue parte de la despedida y compartió su linda amistad con Martín Paz, recordando su colaboración en discos y lamentando no haber tenido la oportunidad de despedirse. "Tuve una muy linda amistad. Grabamos juntos y estuvo en mis discos. No pude despedirme de él. Una tristeza, un hombre muy joven. Pude hablar con él hasta que me pudo atender. Los amigos y la familia me tenían al tanto de su estado. Dios lo va a tener en la eternidad, como dice la canción Eterno Amor".