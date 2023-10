Estigarribia tuvo un regreso "furioso" en Atlético Tucumán

Sus juegos ausentes pareció no resentir la gran conexión que tiene con Mateo Coronel. El tándem entre el ex Patronato y el ex Argentinos parece ser el que más soluciones y efectividad le ofrece a la dupla técnica. La alternancia de roles y los números cosechados, lo posicionan como la mejor dupla ofensiva que tiene el “decano” (16 goles en 24 partidos jugando juntos).