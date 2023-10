Bullrich criticó a Massa: "No voy a felicitar a quien ha sido parte del peor gobierno de la Argentina"

Bullrich concluyó: "Nuestros valores no están a la deriva, no se venden ni se compran, no los vamos a negociar. Vamos al cambio que la Argentina necesita, por más que hoy no hayamos ganado las elecciones, vamos a estar junto a cada argentino en los tiempos difíciles que vienen, y estamos convencidos de que va a haber una comprensión de lo que hemos planteado, para una Argentina con equilibrio, con trabajo, con producción, con seguridad. Sin dudas, vamos a volver a tener una oportunidad."