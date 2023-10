Elecciones 2023: qué pasa con el feriado largo de noviembre con el balotaje

En el programa especial de LN+ en el que se cubren las elecciones presidenciales, Eduardo Feinmann respondió a la pregunta acerca de si se mueve o no el día festivo. “Si hay balotaje se hace el 19 de noviembre”, señaló el periodista y añadió: “El 20 de noviembre es feriado, con lo cual va a haber un fin de semana largo. La pregunta que me hacían hoy es: ‘¿Se corre la elección?’. No, no se corre la elección. ‘¿Se corre el feriado?’. No, no se corre”.