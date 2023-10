¿Qué tiene que hacer San Martín para ascender? Las polémicas declaraciones de Caruso Lombardi: "Todo es poder"

“Si hablás de rezar y te vas a una iglesia, viste que también te hacen poner la limosna”, ironizó el panelista de “Fuera de juego”. Pero el ex técnico "santo" redobló la apuesta: “Acá no pasa por la limosna, es cuestión de poder, no hay limosna de por medio. Es como el país, todo es poder”.