EN VIVO: Massa se impuso en las elecciones 2023, pero no le alcanzó para evitar el balotaje con Milei

23:24 hs

Massa: "Se que muchos de esos que nos votaron son los que más están sufriendo, no les voy a fallar"

"Quiero pedirles que tomemos este tiempo como uno de reflexión, para hablarle a todos los argentinos y argentinas. Quiero agradecerle a los más de 25 millones de argentinos que fueron a votar, votarán por quién votaran, porque a 40 años de nuestra era democrática, los argentinos manifiestan y abrazan este sistema", arrancó Sergio Massa en su discurso.

El candidato también reflexionó sobre la democracia: "Nuestra democracia está más fuerte y robusta, y eso nos tiene que llenar de orgullo. Me tocó ser la cara, pero no tengan ninguna duda que en la fuerza, la voluntad, en el compromiso, que de punta as punta de nuestro país, encontré en cada uno de ustedes, la energía que nos permitió que creciéramos 15 puntos desde las primarias a hoy", señaló Massa.