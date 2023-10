El Islam, las democracias occidentales y Hamlet

Aunque hacer matemáticas no sea siempre medir, la medición se ha convertido en fuente privilegiada de certidumbres en los más diversos campos, incluyendo a las democracias republicanas. No es ajeno a eso que en las sociedades modernas el sufragio universal sea indispensable para resolver los mayores desacuerdos. El mecanismo consiste en una contabilidad exhaustiva de las voluntades, que se hace posible igualando cada una de ellas a un voto. La cosa no funciona si la sociedad no acepta conceder a una cuenta bien hecha el valor de última palabra.