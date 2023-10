La página web que permite conocer qué proponen los candidatos para superar la crisis climática

“El lugar que está ocupando el ambiente en estas elecciones es muy ambiguo. Por un lado, y si bien no creo que sea suficiente el lugar que se la da, por primera vez aparece en los discursos de forma más presente. Hace dos o tres elecciones, las políticas ambientales estaban en el orejón del tarro, si es que estaban -reflexiona-; las propuestas son pocas y se siguen centrando en el rédito económico como condición sine qua non. No proponen un desarrollo económico que realmente sea sostenible y respetuoso con el ambiente. Lo que promovemos no es que lo ambiental sea lo único, sino que si hay desarrollo, sea sostenible. Y el broche de oro de la ambigüedad lo da tener que celebrar que el ambiente entre en el debate presidencial, pero también tener un candidato que niega rotundamente que el cambio climático siquiera exista”.