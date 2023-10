Aníbal Lotocki fue trasladado al penal de Ezeiza

“La Cámara confirmó (el procesamiento) sin prisión preventiva y, al día siguiente, no sé qué fue lo que sucedió, se desdijo de lo que dijo el día anterior, ¿raro no?”, sostuvo. Lombardo también desechó los rumores de que no había declarado sus domicilios, que no había riesgo de fuga porque por la causa por la muerte de Zárate “tiene el pasaporte retenido” por la Justicia y “se presenta en el juzgado cada 15 días”.