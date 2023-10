Elecciones 2023: Macri volvió a respaldar a Bullrich y arremetió contra Massa y Milei

Macri, sobre La Libertad Avanza

El fundador del PRO sostuvo, además, que la tercera opción, en referencia a LLA, es una "agrupación inmadura". "Algunas de las buenas ideas que pueden tener no están acompañadas por la fuerza material necesaria para llevarlas a cabo. Además, es llamativa la intolerancia que mostraron hasta ahora a las críticas del periodismo, una verdadera contradicción que no refleja un compromiso con la libertad de expresión. Más allá de esto, si ganaran eventualmente, llegarían sin un solo gobernador, pocos intendentes y un puñado de legisladores; no podrán producir cambios", remarcó.