Los candidatos presidenciales exigen los motores hacia la recta final de los comicios

“Llegó el momento de terminar para siempre con el kirchnerismo”, avisó la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, durante el primero de varios cierres de campaña que protagonizará hasta el jueves, en diversas ciudades del país. La clausura por distritos arrancó ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Flanqueada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta -su eventual jefe de Gabinete- y por Jorge Macri -candidato a suceder a aquel-, Bullrich criticó a sus rivales de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de La Libertad Avanza, Javier Milei. “Somos los únicos que tenemos el poder de cambiar la Argentina. Quiero sacar a la Argentina del pozo que sigue cavando Massa todos los días. Se les acabo la joda. No va a quedar ni una raíz de la mafia en la Argentina”, manifestó. “Las ideas de Milei son malas, y no se pueden llevar a cabo. Dolarizar sin dólares es imposible, no se compren espejitos de colores”, dijo. Y también cuestionó otras ideas del libertario, como la libre portación de armas y la venta de órganos. “No queremos que haya secuestro de personas y asesinatos para sacarles los órganos. No queremos vivir en esa barbarie”, indicó. Su gira de cierre de campaña seguirá, por San Juan, San Luis y Mendoza. El miércoles, viajará a Santa Fe y a Córdoba. El último acto se hará el jueves, en el conurbano bonaerense.