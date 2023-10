Cartas de lectores: voto bronca

A días de la elección quizás más importante del presente siglo, por todo lo que significa, se vislumbra un futuro gobierno de un espacio político totalmente opuesto al que tenemos. Ignorando el supino delirio que transmiten las encuestas que colocan al candidato oficialista con alguna chance electoral, dado el desastroso presente económico, podemos asegurar que el fin de ciclo está cantado. Ahora bien, es necesario hacer un par de consideraciones sobre esta trascendente definición electoral. Seguramente el contexto económico-social que vivimos no es el más indicado para definir quién nos sacará de las profundidades submarinas donde nos dejaron 20 años de justicialismo. Hay millones de argentinos que irán a poner su voto angustiados, desesperanzados y hasta furiosos con este durísimo presente. Y justamente ese es el punto. Votar con bronca no es lo más aconsejable, si repasamos nuestra historia reciente: en 2019, frustrados porque la gestión macrista no supo solucionar el desastre de 12 años kirchneristas… ¡Volvimos a elegir al kirchnerismo!… Y así nos fue. Sin entrar a considerar las propuestas de los contendientes, nos queremos enfocar en un tema crucial: la gobernabilidad que necesita la próxima gestión, para tratar de enderezar nuestra ruinosa actualidad. Y para ello hace falta una estructura política a lo largo y ancho del país y la mayoría necesaria en el Congreso Nacional, que respalde las inevitables medidas a tomar. Y por supuesto los casi 6.000 funcionarios/as con la experiencia suficiente para cubrir con solvencia la estructura estatal. Y otro detalle no menor: sin demérito de nadie, es una absoluta fantasía pensar que una persona sola podrá arreglar décadas de desastre económico. Creemos que esta tarea solamente puede estar en manos de un equipo especialista en la materia, con años de trayectoria y experiencia. Todo lo antedicho es una opinión definitivamente objetiva y racional sobre nuestra pesadillesca coyuntura nacional… y con absoluto respeto de la opinión personal de los millones de argentinos que definirán nuestro futuro el próximo domingo 22.