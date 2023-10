Nicolás Sansotre será la primera baja en San Martín de Tucumán

Uno de los retos más difíciles que tuvo fue mantener enfocada su cabeza en el deporte y en el club durante uno de los momentos personales más difíciles. “Es muy raro porque viví con sentimientos opuestos. Me pasaba de estar contento por jugar. Pero una vez que terminaba no paraba de pensar en cómo estaba mi hijo, en ‘Maru’ (su esposa) que se estaba haciendo cargo de todo, y en que yo estaba tan lejos y no podía ayudar en nada. Es muy complicado encontrar un equilibrio así”, relató el ex Almagro, quien en La Ciudadela encontró motivos para sonreír pese a la mala situación. “Debo reconocer que todo se hizo más llevadero porque la pasaba muy bien en el día a día con el plantel. Incluso, cuando llegó Pablo me hizo sentir que entendía lo que me pasaba y me dijo que lo primordial era la familia”.