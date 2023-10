Milei y sus debilidades emocionales, en medio de una sociedad devastada

Si así se la mira, entonces, la próxima elección que se va a jugar el día 22 entre la casta vieja y la futura casta no deja de ser una alternativa maléfica entre ignorantes, fracasados y barras-brava. Esta cruda descripción de opciones no es democracia ni mucho menos, sino el manotón de ahogado de muchos ciudadanos cansados de tantas manipulaciones. La gran pregunta a responder es si hay alternativas para que esta sociedad tan castigada pueda visualizar otros rumbos. Por cierto no lo parece, ya que la resignación al facilismo, la misma que se opone a la rebeldía natural de todo aquel que busca mejorar, parece haberse instalado y ya nadie escucha nada, ni quiere saber.