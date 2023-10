Cartas de lectores: valor de prestaciones

Es lamentable que el Colegio Médico de Tucumán y el Subsidio de salud tengan tanto desprecio por sus afiliados y prestadores al haber fijado a partir del 1 de octubre el valor de la consulta médica en 3.350 pesos, llevándola a 4.000 para el 30 de octubre. Verdaderamente es vergonzoso el desprecio de ambas entidades por la labor inestimable de los médicos considerando que a esos 3.350 pesos se los abona a los dos meses y por lo tanto el profesional recibe realmente 24% menos por la devaluación del, peso actual, por lo que recibirá 2.230 a lo que se debe descontar el 9% que cobra por la facturación el Colegio Médico, lo que hará que lo que reciba el profesional apenas llegaría aproximadamente a 1.955 pesos ( valor de una pizza 3.000, una docena de empanadas 4.000, un kg, de carne 4.000) lo que hace de esta fijación de honorarios por consulta sea un verdadero desprecio a labor profesional llevando a esos prestadores o a no atender con órdenes del Subsidio de Salud ( la gran parte de profesionales con trayectoria en los cuales me incluyo) traten a los pacientes como particulares, y a los otros obliguen a cobrar un adicional, acto penado con exclusión del padrón. Es muy reprochable la falta de defensa del acto médico puesta en evidencia por el Colegio Médico, evidenciando en este convenio un ausencia de criterio en la fijación de honorarios ,sin tener en cuenta mínimamente la realidad económica que sufren sus afiliados cuando no son representados adecuadamente por aquellos que deben defender sus intereses.