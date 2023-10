Rodrigo Lussich y Adrián Pallares arremetieron contra Florencia de la V: ¿cuál fue el motivo?

En Socios del espectáculo (El Trece), Lussich aseguró que está versión no le consta, pero aprovechó el momento para darle la derecha a Ángel de Brito, quien aclaró que Florencia había mentido sobre los horarios en los que la diva de los teléfonos había abandonado el lugar donde dio las entrevistas. “Yo entré 20:20, no entré en mi horario, se retrasó. Cuando entré, había hecho recién la nota Intrusos. Yo estaba entrando al lugar, ella estaba saliendo y haciendo un vivo para Instagram. Yo pasé como quien pasa al lado de un poste caído, pasé de largo. No hubo ni contacto visual”, afirmó.