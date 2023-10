Cartas de lectores: atención en CAPS

No quiero dejar pasar lo que me ocurrió en el CAPS El Bosque. Después de salir de una guardia por un accidente que tuve y fui para que la médica de allí me hiciera un certificado por mi trabajo (en guardia no lo hacen), al llegar sólo recibí negativas mala voluntad y sobre todo poca empatía con el prójimo. Sin considerar mi dolor y angustia, no quisieron bajo ningún punto de vista dejarme acceder a la médica “porque no había números”, aun explicando que venía de una guardia. Uno no va a esos lugares de “paseo” va por sufrimiento y esta gente demostró no ser digna de tratar a nadie. Son robots burócratas sin consideración. Espero que humanicen todos los nosocomios, no sólo ése .Peor aun siendo compañeros míos, ya que yo trabajo en el Siprosa en un CAPS del interior.