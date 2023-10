Cartas de lectores: juicio de jubilada transferida

Soy una de las pocas sobrevivientes jubiladas transferidas y que iniciamos Juicio a la Provincia volviendo a tener los derechos quitados: la movilidad jubilatoria que estipulaba la ley con la que obtuvimos nuestra jubilación. El Juicio ganado fue en Noviembre del 2019 y hasta el día de la fecha no he podido aún percibir las diferencias adeudadas. Es por ello que ya que, aprovechando que el ministro de Economía y el futuro gobernador están confeccionando el Presupuesto 2024, pido no dejen de poner las partidas necesarias para que tales diferencias se hagan efectivas y no estemos entre las muchas sentenciadas sin pagar, incumpliendo lo ordenado por la justicia. Contando con 80 años, espero poder gozar de esta diferencia antes de partir de éste mundo y deje a mis deudos un problema que se extienda en el tiempo. ¿No creen que es justo?