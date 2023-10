El sitio a Gaza continuará si Hamas no libera a los rehenes

“¿Ayuda humanitaria a Gaza? No se levantará ningún interruptor eléctrico, no se abrirá ninguna boca de agua y no entrará ningún camión de combustible hasta que los rehenes vuelvan a casa. Humanitario por humanitario. Y que nadie nos dé lecciones de moral”, publicó Katz en la plataforma de redes sociales X.