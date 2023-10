Fiesta del caballo: se esperan 30.000 personas por día en Trancas

“Mi proyecto sigue siendo sacar nuevas canciones, incorporar otra energía en mi banda sumando gente joven que aporta lo que se está buscando hoy en día en los escenarios. Quiero salir a buscar teatros y centros culturales con propuestas más íntimas. Hay temas editados en mis discos que no los pude cantar en vivo porque no son para festivales grandes. Me voy a enfocar en el futuro en esa línea, para que el público escuche más lo que soy en modo integral”, anticipó.